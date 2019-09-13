13 сентября в Севастополе ликвидировали два крупных природных пожара

Один из них произошёл в Балаклаве, второй – в районе шоссе Генерала Моргунова.

13 сентября сотрудники МЧС по городу Севастополю ликвидировали два крупных природных пожара. Сообщение о возгорании по улице Кирова в Балаклаве поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:29.

На место отправились два отделения 4-й пожарно-спасательной части. Площадь пожара составила один гектар.

«В тушении участвовали две единицы техники и 6 человек личного состава. Второй случай возник в 13:31. На тушение привлекалось три автоцистерны 1-й, 2-й, 4-й пожарно-спасательных частей и 11 человек личного состава. Были в помощь задействованы также одна цистерна Лесхоза, два водовоза Севавтодора, также две цистерны «Парков и скверов» подвозили воду», – рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Николай Зеленский.

Он уточнил, что пожар произошёл в районе шоссе Генерала Моргунова. На площади 40 соток горела трава. Огнеборцам удалось локализовать пожар и полностью ликвидировать его к 16:15.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь