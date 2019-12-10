14 декабря в Севастополе можно будет сдать опасные отходы на переработку

На парковке у торгового центра Sea Mall 14 декабря пройдёт акция по сбору опасных отходов у населения.

Сдать отходы можно будет с 10:00 до 14:00, сообщает пресс-служба Севприроднадзора. Мероприятие традиционно проводит «Агентство «Ртутная безопасность». Принимаются пластик, стекло, батарейки, макулатуру, медицинские отходы, градусники, аккумуляторы, оргтехнику, а также ртутные лампы и другие ртутьсодержащие приборы и изделия. Все опасные отходы будут собираться в специальную тару для хранения и транспортирования, которая имеет необходимые для этого сертификаты соответствия.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь