14 февраля стало рекордным днём по числу заключённых браков в Севастополе

День всех влюблённых на этой неделе удивительным образом объединил севастопольцев. Одних – как критиков традиции отмечать День Святого Валентина, других – как желающих зарегистрировать брак именно 14 февраля.

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День всех влюблённых для Кристины и Евгения теперь будет днём их семьи. Два продавца-консультанта не смогли договориться, как расставить товар. Поругались, зато начали общаться, а вскоре поняли – это судьба. Судьба подсказала и дату свадьбы.

«Спонтанно, просто зашла на Госуслуги, увидела свободную дату – 14 февраля. Подумала – забавно», – делится невеста Кристина Сапожникова.

«Дата не имеет значения вообще никакого. Главное – это взаимопонимание, уважение друг к другу, остальное всё будет», – считает жених Евгений Сапожников.

Мнение Евгения разделяет большинство севастопольцев. Во всяком случае, об этом говорит статистика.

14 февраля скрепить свой союз узами брака в этом году решили 24 севастопольские пары. Для этой зимы – день рекордный. Даже в самые красивые даты года: 02.02.2020 и 20.02.2020 желающих сыграть свою свадьбу в городе не нашлось.

А в прошлом году одними из самых популярных дней стали пятница 13 сентября и пятница 13 декабря.

ЗАГСы полностью загружены с мая по октябрь. В день только в одном отделении регистрируют 18-20 новых семей. В этом году свадебный бум ожидают 08.08.2020 и 10.10.2020. На эти даты уже поданы первые заявления. Бронировать время для церемонии теперь можно за год. Для севастопольцев – удобно, ведь желающих сыграть свадьбу в нашем городе с каждым годом всё больше. Вот уже шесть лет регион в лидерах России по количеству зарегистрированных браков. В прошлом году свои отношения официально оформили 3825 пар. Часть из них специально приезжает в город за красивой свадьбой у моря.

«Порядка 30% вступающих в брак – это люди с регистрацией в других регионах, либо в других государствах. Подать заявление можно в любом загсе Российской федерации, привязки к месту регистрации нет», – рассказывает начальник управления ЗАГС Севастополя Ирина Жарикова.

Количество разводов в 2019 году увеличилось лишь в пяти регионах страны. Севастополя среди них нет. Но за полтора месяца 2020 года в Гагаринском районе 67 свадеб и 88 разводов.

«В декабре 2019 тоже, наверное, по традиции нашей людской все хотят завершить свои дела, завершить свои отношения и очень многие подавали заявления на регистрацию расторжения брака, и поскольку должен пройти месяц с подачи такого заявление мы регистрируем расторжение брака уже в январе», – поясняет начальник отдела ЗАГС Гагаринского района Севастополя Наталья Тихонова.

Женихи и невесты становятся старше. Большинство севастопольцев женятся и выходят замуж в возрасте от 25 до 29 лет. Те, кому только исполнилось 18, среди новобрачных составляют всего 4%. Полвека назад их было в два раза больше. Когда Ирина и Олег Сорокины поняли, что друг с другом хотят провести всю оставшуюся жизнь, невесте был 21 год, жениху – 22. О дне свадьбы сегодня вспоминают с особым трепетом. Дата ничем не примечательная – 17 июля 1981 года. Но расписывала их герой Советского Союза – Мария Байда.

«И когда она вручала нам свидетельство о браке, тогда это было в кожаном таком переплете, внушительный такой документ, и она сказала: вот только попробуйте мне, разведитесь! Ну, конечно, мы даже пробовать не пытались. Она читала по лицам, она понимала, что здесь есть любовь, что это крепкая семья будущая, а здесь, наверное, просто влюблены или по расчёту, она сразу определяла», – вспоминает жительница Севастополя Ирина Сорокина.

В историю Севастополя Мария Байда вошла как человек, который зарегистрировал более 60 тысяч семей. И со своим мужем Степаном Елисеевым она прожила полвека. Ирину Сорокину история одной из самых известных в городе семей вдохновила заниматься организацией свадеб.

«Главное любовь – если она есть, то и будет семья, и дети будут рождены в любви», – говорит Ирина.

А какой будет дата свадьбы и на какой лунный день выпадет торжество, совсем неважно.

Алена Давыдова, Сергей Буторин, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь