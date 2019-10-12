145 школьников дали торжественную клятву кадета МВД

12 октября 2019     12
145 школьников дали торжественную клятву кадета МВД

В праздничном мероприятии на площади Нахимова приняли участие начальник УМВД по Севастополю генерал-майор полиции Василий Павлов, сотрудники и ветераны органов внутренних дел, учащиеся и их родители.

145 учеников кадетских классов принесли торжественную клятву. После этого им вручили погоны и нагрудные знаки. Поздравить школьников пришли врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Заксобрания Владимир Немцев и директор школы №6 Наталья Терещенко.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: УМВД города Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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