145 школьников дали торжественную клятву кадета МВД

В праздничном мероприятии на площади Нахимова приняли участие начальник УМВД по Севастополю генерал-майор полиции Василий Павлов, сотрудники и ветераны органов внутренних дел, учащиеся и их родители.

145 учеников кадетских классов принесли торжественную клятву. После этого им вручили погоны и нагрудные знаки. Поздравить школьников пришли врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Заксобрания Владимир Немцев и директор школы №6 Наталья Терещенко.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: УМВД города Севастополя

Источник: Вести.Севастополь