146 человек спасли в Черном море с начала года

В Керчи сотрудники МЧС спасли двух человек, сообщила пресс-служба ведомства по Республике Крым в воскресенье.

Инцидент произошел накануне днем. Спасателям поступило сообщение о том, что двое мужчин поплыли в район судоходной набережной и пропали из виду. Они немедленно направились к месту происшествия.

Мужчин, 1982 и 1987 года рождения, удалось найти и доставить на катере в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.

«С ними также была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасности во время отдыха на воде», – говорится в сообщении.

Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев, с начала года на водных объектах спасено 146 человек, 28 из них – дети.

Спасители призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила поведения на воде и быть осторожными.

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь