15 августа в Севастополе ограничат движение транспорта

9 августа 2019     24
15 августа в Севастополе ограничат движение транспорта

15 августа на время проведения учений в Севастопольском государственном университете на улице Университетская вводится ограничение скорости движения транспорта.

В случае осложнения движения, ограничение скорости вводится также на улицах Коралловая, Ректорская, улица Леси Украинки и проезд Леси Украинки.

Исключение – транспорт экстренных служб, участников учений и лиц, проживающих на указанной территории.

С 09:00 до 16:00 на улице Университетская временно ограничат остановку и стоянку транспорта.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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