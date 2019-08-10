15 августа в Севастополе ограничат движение транспорта

15 августа на время проведения учений в Севастопольском государственном университете на улице Университетская вводится ограничение скорости движения транспорта.
В случае осложнения движения, ограничение скорости вводится также на улицах Коралловая, Ректорская, улица Леси Украинки и проезд Леси Украинки.
Исключение – транспорт экстренных служб, участников учений и лиц, проживающих на указанной территории.
С 09:00 до 16:00 на улице Университетская временно ограничат остановку и стоянку транспорта.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Источник: Вести.Севастополь