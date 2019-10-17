15 новых машин скорой помощи поступят в Севастополь до конца года

17 октября 2019     22
15 новых машин скорой помощи поступят в Севастополь до конца года

Все автомобили оснащены датчиками системы «ГЛОНАСС».

«До конца 2019 года ожидается пополнение ещё 15 каретами. Все автомобили скорой медицинской помощи оснащены датчиками системы слежения и позиционирования «ГЛОНАСС», – рассказал на заседании правительства директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Он отметил, что за три года автопарк скорой помощи Севастополя был существенно обновлён. В него поступили более 50 машин.

Сейчас в городе, в среднем, дежурит 30 бригад скорой помощи, плюс, две специализированные – реанимационная и психиатрическая.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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