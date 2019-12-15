16 декабря в десятках домов Севастополя не будет света

Кроме того, ориентировочно, с 09:00 до 16:00 обесточат СТ «Горняк» и дом по улице Выгонной, 19.

А также в ТСН СНТ «Лабораторный», ОК ЖСТИЗ «Строитель-08», ОК ЖСТИЗ «Благополучный», ОК ЖСТИЗ «Лесная поляна», сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго».

проспект Генерала Мельника, 1, 3, 10, 16, 34, 36; улица Генерала Мельника, 104, 104А, 106; переулок Генерала Мельника, 4, 8, 10, 12, 18, 1, 1А, 3, 5, 7А; улица Колодкина, 41, 49, 50, 58, 94, 96, 104, 106; улица Бориса Шейнина, 44, 52, 66, 76, 82, 106; улица В. Шевалева, 5, 6А, 8, 12; переулок Терракотовый, 4; улица Евгения Реброва, 3, 5, 7, 17, 21, 23, 25, 29, 43; улица Генерала Рихтера, 6, 10, 26, 28, 34, 3А, 1, 7, 15, 17, 19, 21, 31, 39, 41; улица Почетная, 26, 30, 34, 38, 1, 7, 9, 27, 29, 49; улица Маршала Кошевого, 2, 4, 6, 8, 22, 1, 3А; улица В. Колядина, 26, 17, 19; улица Генерала Провалова, 20, 22, 24, 26, 38, 5, 13, 15, 17, 19 21, 27, 31; улица Генерала Богдановича, 2, 12, 16, 24, 32, 34, 38, 108, 19, 21, 25; улица Виктора Калганова, 6; улица Абазы 4, 8А, 10, 16; улица Тимма, 1; улица Горпищенко, 103; улица Кесаева, 5/2, 5/3.

Света не будет по следующим адресам:

Для проведения плановых технических работ 16 декабря с 09:00 до 17:00 отключат энергоснабжение десятков домов и пять садовых товариществ Севастополя.

16 декабря в десятках домов Севастополя не будет света Для проведения плановых технических работ 16 декабря с 09:00 до 17:00 отключат энергоснабжение десятков домов и пять садовых товариществ Севастополя. …



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