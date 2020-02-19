16 компаний лишены статуса резидентов свободной экономической зоны Севастополя

19 февраля 2020     19
16 компаний лишены статуса резидентов свободной экономической зоны Севастополя

После проверок с шестнадцатью резидентами севастопольской свободной экономической зоны договоры были расторгнуты через суд. Компании не исполняли свои обязательства.

Такие данные были озвучены сегодня на публичном обсуждении работы налоговой службы. В свободной экономической зоне города, по данным на начало года, зарегистрированы 418 организаций, им предоставлены налоговые льготы. 

“Есть участники свободной экономической зоны, которые за это время ни капитальных вложений не сделали, ни организовали рабочих мест дополнительных, и соответственно, они вступили в эту свободную экономическую зону только для того, чтобы получить льготы по страховым взносам и налогам – по страховым просто самый большой объем”, – говорит Светлана Голоденко, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по г.Севастополю.

“Первое место занимает отрасль промышленности, второе – это сфера услуг, третье – торговля и строительство, они делят третье и четвертое место. Но именно по расторжениям – я думаю, во всех сферах равномерно распределены эти участники СЭЗ, сказать, что у нас какая-то отрасль прямо хромает и там есть проблемы – нет, у всех когда-то случаются ситуации, в которых участники не выполняют те или иные обязательства”, – рассказал Алексей Попов, заместитель директора департамента экономического развития г.Севастополя.

Таких компаний, по данным Алексея Попова, всего один процент от общего числа резидентов. Теперь они должны будут подать новые декларации о своей деятельности за все время нахождения в свободной экономической зоне и заплатить налоги, от которых они были освобождены как резиденты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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