16-летнего севастопольца с наркотиками задержали в Нахимовском районе

8 октября 2019     20
16-летнего севастопольца с наркотиками задержали в Нахимовском районе

Вечером, 7 октября, сотрудники патрульно-постовой службы по Нахимовскому району обратили внимание на молодого человека, который плохо ориентировался в пространстве и не мог ответить на простые вопросы полицейских.

Во время досмотра у него было изъято и направлено на экспертизу порошкообразное вещество. Специалисты установили, что это наркотик «метилэфедрон», сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Ранее 16-летний севастополец уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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