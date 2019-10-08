16-летнего севастопольца с наркотиками задержали в Нахимовском районе

Вечером, 7 октября, сотрудники патрульно-постовой службы по Нахимовскому району обратили внимание на молодого человека, который плохо ориентировался в пространстве и не мог ответить на простые вопросы полицейских.
Во время досмотра у него было изъято и направлено на экспертизу порошкообразное вещество. Специалисты установили, что это наркотик «метилэфедрон», сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.
Ранее 16-летний севастополец уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения.
В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь