16 пляжей в Крыму работали с нарушениями

Нарушения в работе 16 пляжей обнаружили сотрудники Министерства курортов и МЧС в ходе рейда в Ялте и Феодосии, сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Шесть ялтинских пляжей работали без разрешительных документов, ещё два – с нарушениями правил благоустройства.

В Феодосии шесть пляжей работали без паспорта, а на двух пляжах отсутствовали спасатели.

Как отметили в ведомстве, проверки пляжей и составление протоков об административных нарушениях будут продолжаться в течение всего сезона.

Источник: Вести.Севастополь