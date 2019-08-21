16 экстрим-площадок ждут гостей на севастопольском фестивале XFest

Фестиваль экстремального туризма “XFest” в Севастополе планирует собрать за два дня около 10 тысяч гостей. Об этом на пресс-конференции сообщили его организаторы. Одно из самых ярких событий лета пройдет у горы Гасфорта уже в третий раз. Впервые его объединят с фестивалем музыки “Крымская волна”.

Днем гостей ждут соревнования и выступления с участием звезд мирового экстрима, шоу-программы. Также будут работать 16 интерактивных площадок – предусмотрены полеты на воздушном шаре, прыжки с веревкой, каякинг, скалолазание, пейнтбол, дайвинг и даже полоса препятствий, состоящая из девяти разных испытаний.

А вечером на центральной сцене выступят известные исполнители группы “Градусы”, “Пицца”, МОТ, Кравц, Тони Тунайт, ЭсТэ. Учитывая претензии, которые были высказаны к организаторам байк-шоу, которое также проходило у горы Гасфорта, сейчас обсуждается вопрос обустройства парковки и доставки гостей.

«У нас достаточно большая парковка будет за сценой. Там порядка 500 машин, но мы конечно, рекомендуем всем ехать на автобусах, – говорит Валерия Бровцына, руководитель центра развития туризма г. Севастополя. – Специально будут организованы шатлы, которые будут отправляться с трех точек – это площадь Ушакова, Артбухта и 5-ый километр. Шатлы будут ходить примерно раз в 30 минут и также после концерта они развезут всех людей по домам».

Монтировать площадки начнут в четверг. Стационарные объекты уже готовы к проведению фестиваля. Вход на него будет бесплатный. Но чтобы попробовать свои силы в экстремальных видах спорта необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте проекта – http://xfest.ru.com/

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь