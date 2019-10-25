165 лет Балаклавскому сражению, обогатившему мировую моду и фразеологию

Сегодня исполнилось 165 лет со дня одного из первых полевых сражений Крымской войны 1853—1856 годов. В истории оно получило название Балаклавского, потому что прошло в долинах к северу от Балаклавы, между Федюхиными высотами, Сапун-горой и рекой Чёрной.

За всю Крымскую кампанию это было первое и единственное сражение, которое выиграли русские войска, хотя главной цели – разгромить английский лагерь и прекратить снабжение британских войск – они не достигли. Тем не менее эта битва заставила союзников: Великобританию, Францию и Турцию – отказаться от штурма Севастополя и начать его долгую осаду.

Также Балаклавское сражение подарило миру несколько крылатых выражений и три элемента одежды, которые обогатили моду: рукав-реглан, шапку-балаклаву и кардиган.

Так граф Кардиган придумал для своих солдат разновидность жакета, который можно было носить под мундиром. Это была шерстяная кофта крупной вязки, на пуговицах до низа, без воротника. Теплая, удобная и незаметная под форменной одеждой, она стала спасением для замерзающего войска. Так же, как и шапка – балаклава, защищающая не только голову, но и лицо от пронизывающего ветра с моря. Ее ввел лорд Реглан. Он же придумал и особый крой рукава, слитный со спинкой мундира. Фельдмаршал Реглан был серьезно ранен еще на битве при Ватерлоо, ему ампутировали правую руку. Желая скрыть свой недостаток, фельдмаршал носил разработанную специально для него одежду с цельнокроеным рукавом.

Новый покрой рукава был гораздо удобнее втачного со швом на плече, давал большую свободу движения и быстро завоевал популярность. На Крымскую войну английские военные уже отправились в шинелях с новым покроем рукава.

На фото лорд Реглан в мундире с цельнокроеным рукавом

А крылатые фразы сохранились благодаря военным корреспондентам «The Times», освещавшим ход войны.

В самом начале битвы 1-й Уральский казачий полк подполковника Хорошихина атаковал 93-й шотландский пехотный полк. Чтобы прикрыть слишком широкий фронт атаки русских казаков, командир 93-го шотландского пехотного полка баронет Колин Кэмпбелл приказал солдатам построиться в шеренгу по два человека, вместо предусмотренной уставами в таких случаях шеренги по четыре. Слова приказа Кэмпбелла и ответ на них его адъютанта Джона Скотта вошли в британскую военную историю:

— Приказа к отходу не будет, парни. Вы должны умереть там, где стоите.

— Есть, сэр Колин. Если понадобится, мы это сделаем.

Корреспондент «Таймс» описал потом шотландский полк в этот момент как «тонкую красную полоску, ощетинившуюся сталью». Со временем это выражение стало звучать как «тонкая красная линия», обозначающее оборону из последних сил. Атака казаков тогда была отражена.

В английском языке до сих пор есть еще одно устойчивое выражение «Атака лёгкой бригады», обозначающее отчаянно смелые, но обречённые действия. Оно родилось после того, как по приказу лорда Реглана 600 английских кавалеристов атаковали русские позиции по трехкилометровой долине. Сверху по ним била русская артиллерия, стреляла пехота, и из первой линии всадников к русским позициям прорвались лишь около 50 человек. Атака длилась двадцать минут, но Великобритания потеряла в ней 129 кавалеристов – это были отпрыски известнейших аристократических семей, которые ехали на войну почти как на увеселительную прогулку, не предполагая, что Крым станет их последним пристанищем.

К концу сражения под Балаклавой противники остались на своих утренних позициях, никто не продвинулся ни на километр.

Со стороны союзников погибли 547 англичан, 23 француза и 170 турок. У русских были убиты 131 человек.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь