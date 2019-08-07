169 севастопольцев обратились с жалобами на укусы клещей

7 августа 2019     11
169 севастопольцев обратились с жалобами на укусы клещей

От укусов клещей в Севастополе с начала года пострадали 142 ребенка в возрасте до 14 лет. Такие данные приводит Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю по состоянию на 30 июля. Всего же за помощью в медицинские организации города с укусами обратились 169 человек.

В Роспотребнадзоре напомнили, что снимать клеща с тела лучше в медицинском учреждении. Если вы решили избавиться от насекомого самостоятельно, то делать это необходимо, защитив руки перчатками или обернув пальцы марлей. Кроме того, клещ будет непригоден для исследования, если Вы обработаете место укуса камфорным или подсолнечным маслом, кремом или вазелином. Извлекать насекомое необходимо с максимальной осторожностью,  чтобы не оборвать его хоботок, которым клещ глубоко и сильно укрепляется на теле человека.

Клещи, снятые с людей, могут быть исследованы в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная, 67, или в лабораториях, которые имеют соответствующую аккредитацию.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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