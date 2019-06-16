17-летний биатлонист Артемий Хасанкаев погиб в горах Крыма

Сегодня, 16 июня, после многочасовых поисков спасатели обнаружили тело молодого человека. Что стало причиной смерти, правоохранители пока не говорят. Началось расследование обстоятельств гибели спортсмена, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Группа спортсменов из Мурманска, приехавших в Крым на сборы, утром 15 июня вышла на пробежку в районе поселка Рыбачье недалеко от Алушты. 17-летний Артемий Хасаенков сошел с туристической тропы и не вернулся в лагерь. При себе у него были только лыжные палки.

На поиски молодого человека отправились кинологи и активисты отряда «Лиза Алерт». С наступлением темноты поиски прекратились, сегодня утром их возобновили. Спасатели нашли Хасаенкова уже мертвым.

Артемий входил в юношескую сборную России по биатлону, в начале года участвовал в чемпионате мира среди юниоров в Словакии и занял там 14-е место в индивидуальной гонке. В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России по итогам прошлого сезона Хасанкаев занимал третью позицию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из Инстаграма Артемия Хасаенкова

Источник: Вести Севастополя