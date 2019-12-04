17-летний севастополец похитил 10 страйкбольных автоматов

Несовершеннолетний местный житель дважды совершал кражи из одного и того же тира.

17-летний севастополец, увлекающийся страйкболом, часто приходил в тир в одном из городских парков и однажды решился на кражу. Ночью он сломал замок входной двери и украл четыре страйкбольных автомата общей стоимостью 80 тысяч рублей. Правоохранители установили причастность молодого человека к аналогичной краже четырьмя месяцами ранее – тогда из этого же тира пропали 16 тысяч рублей и шесть страйкбольных автоматов стоимостью 59 тысяч рублей.

Украденное молодой человек продал через интернет, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело с санкцией до пяти лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь