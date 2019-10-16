17 октября в Керчи объявлено днем траура

Завтра в Керчи будут приспущены государственные флаги, а на всех предприятиях, организациях и в учебных заведениях города пройдет минута молчания в память о погибших в политехническом колледже. Отменены все развлекательные события.

Год назад 17 октября студент Владислав Росляков взорвал в учебном заведении бомбы, а потом начал расстреливать детей и преподавателей. Погиб 21 человек и больше 50 получили ранения. А потом в библиотеке колледжа Росляков покончил с собой.

Хронику происшествия можно прочитать здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Крымского информагентства

Источник: Вести.Севастополь