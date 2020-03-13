17 тур Премьер-лиги КФС стартует в субботу в Крыму

17 тур чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона откроется 14 марта матчем ФК «Севастополь».

На своем поле в 15:00 футболисты примут феодосийский «Фаворит-ВД Кафа». Севастопольский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице, а феодосийцы – на шестом месте. В предыдущих двух встречах победу одерживала команда Севастополя. Главным судьей игры будет рефери из Симферополя Михаил Вериковский.

Еще одна игра состоится в этот день в Евпатории. Там ФК «Евпатория» сразится с бахчисарайским «Кызылташем». Евпатория занимает лидирующую позицию в Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя в лице «ТСК-Таврии» уже на 10 очков. Их соперники из Бахчисарая пока что на пятом месте. Встреча 17 тура «Евпатория» — «Кызылташ» начнется в 16:00.

15 марта пройдут два матча – в Симферополе и в Бахчисарае. в 15:00 на стадионе «Скиф» в Новопавловке ялтинский «Инкомспорт» примет молодежненскую «Крымтеплицу». Команда из Ялты не проигрывала в весенней части сезона еще ни одной игры. А «Крымтеплица» уверенно держит третье место в турнире, имея все шансы подняться на второе после 17 тура.

«ТСК-Таврия» на поле стадиона «Фиолент» встретится с керченским «Океаном». Керченская команда находится на последнем месте турнирной таблицы и в матче будет вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Игра в Симферополе начнется в 16:00.

Все матчи Премьер-лиги можно смотреть в прямой трансляции на официальном сайте Крымского футбольного союза.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь