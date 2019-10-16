18-летний севастополец организовал в своей квартире наркопритон

Молодой человек на протяжении нескольких месяцев систематически предоставлял своё жильё знакомым для употребления наркотических средств.

Севастопольские полицейские передали в суд уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, который организовал наркопритон в собственной квартире в Ленинском районе, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в квартире, где проживал молодой человек полицейские обнаружили ещё четверых мужчин. Медицинское освидетельствование установило, что все они находились в состоянии наркотического опьянения. Дело возбуждено по статье «Организация либо содержание притонов» с максимальной санкцией до четырёх лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь