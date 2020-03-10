18 марта в Крыму пройдет мотопробег, а концерты, возможно, отменят

10 марта 2020     24
18 марта в Крыму пройдет мотопробег, а концерты, возможно, отменят

В Крыму и Севастополе 18 марта объявлено выходным днем. На полуострове будут отмечать шестую годовщину воссоединения с Россией. Но какие мероприятия точно пройдут, а какие придется отменить, пока неизвестно – это будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора.

Так лидер клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов («Хирург») сообщил журналистам, что он снова организует масштабный мотопробег от Симферополя до севастопольской горы Гасфорта.

Мотопробег стартует 18 марта в 10 утра на площади Ленина в Симферополе. На подъезде к Севастополю у Сапун-горы мотоциклисты объединятся с севастопольской колонной и к 13.00 прибудут к горе Гасфорта. Там в рамках акции «Русский лес» они высадят саженцы деревьев, а потом покажут гостям шоу мотоциклов.

При этом сегодня же глава республики Крым Сергей Аксёнов сообщил журналистам, что если Роспотребнадзор попросит ограничить проведение мероприятий, связанных с празднованием Русской весны, то все рекомендации будут выполнены. Здоровье граждан превыше всего, считает Аксёнов. 

Из-за коронавируса власти некоторых регионов России уже ввели ограничения на проведение массовых мероприятий. Но на территории Крыма пока не зафиксировано ни одного случая нового вирусного заболевания, и никаких ограничений пока нет.

В Крыму лишь перенесли на неопределенный срок Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле. Это связано с тем, что на форум всегда приезжали гости из других стран, в том числе тех, где сейчас настоящая эпидемия коронавируса.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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