18 марта в Севастополе. Программа празднования

11 марта 2020     21
18 марта в Севастополе

14 марта

17:00 – торжественный вечер Балаклавского муниципалитета в честь воссоединения Крыма с Россией

18:00 – праздничный концерт в клубе с. Первомайка

15 марта

15:00 – сольный концерт вокального ансамбля «Гармония» в Балаклавском дворце культуры

15:00 – музыкально-литературный вечер в доме культуры с. Вишневое

16 марта

17:00 – праздничный концерт в доме культуры п. Любимовка

17:00 – информационный журнал по страницам истории «Мы – вместе!» и праздничный концерт «Навеки с Россией» во Дворце культуры рыбаков

15:30 – открытие художественной выставки «Крымская весна» в СЦКИ

16:00 – праздничный концерт в СЦКИ

16:00 – поэтический батл «Крым в гавань вернулся родную» в библиотеке-филиале № 21 им. А. Куприна

17 марта

17:00 – праздничный концерт в клубе Инкермана

18.00 – моноспектакль Народного артиста СССР Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»

19:00 – спектакль «Самодержцы и шуты» на малой сцене театра им. А.В. Луначарского

18 марта

11:00 – праздничный концерт шоу-группы «Гуляй, душа» на Малаховом кургане

18:00 – концертная программа в рамках культурно-патриотического фестиваля «Мы вместе!» на Малаховом кургане

13:00 – высадка саженцев в рамках акции “Русский лес”, шоу клуба “Ночные волки” на горе Гасфорта

14:00 – торжественная программа в доме культуры с. Орлиное, моноспектакль Народного артиста СССР Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»

16:00 – праздничный концерт в доме культуры с. Фруктовое

17:00 – праздничный концерт в клубе с. Хмельницкое

18:00 – концерт на площади им. П.С. Нахимова, моноспектакль Народного артиста СССР Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»

Служба информации «Вести – Севастополь» по материалам Главного управления культуры Севастополя Фото Артура Чиркова

Источник: Вести.Севастополь

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