18 марта в Севастополе. Программа празднования

18:00 – концерт на площади им. П.С. Нахимова, моноспектакль Народного артиста СССР Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»

17:00 – праздничный концерт в клубе с. Хмельницкое

16:00 – праздничный концерт в доме культуры с. Фруктовое

14:00 – торжественная программа в доме культуры с. Орлиное, моноспектакль Народного артиста СССР Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»

13:00 – высадка саженцев в рамках акции “Русский лес”, шоу клуба “Ночные волки” на горе Гасфорта

18:00 – концертная программа в рамках культурно-патриотического фестиваля «Мы вместе!» на Малаховом кургане

19:00 – спектакль «Самодержцы и шуты» на малой сцене театра им. А.В. Луначарского

16:00 – поэтический батл «Крым в гавань вернулся родную» в библиотеке-филиале № 21 им. А. Куприна

17:00 – информационный журнал по страницам истории «Мы – вместе!» и праздничный концерт «Навеки с Россией» во Дворце культуры рыбаков

15:00 – музыкально-литературный вечер в доме культуры с. Вишневое

18:00 – праздничный концерт в клубе с. Первомайка

17:00 – торжественный вечер Балаклавского муниципалитета в честь воссоединения Крыма с Россией

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