18 марта в Севастополе. Программа празднования

14 марта
17:00 – торжественный вечер Балаклавского муниципалитета в честь воссоединения Крыма с Россией
18:00 – праздничный концерт в клубе с. Первомайка
15 марта
15:00 – сольный концерт вокального ансамбля «Гармония» в Балаклавском дворце культуры
15:00 – музыкально-литературный вечер в доме культуры с. Вишневое
16 марта
17:00 – праздничный концерт в доме культуры п. Любимовка
17:00 – информационный журнал по страницам истории «Мы – вместе!» и праздничный концерт «Навеки с Россией» во Дворце культуры рыбаков
15:30 – открытие художественной выставки «Крымская весна» в СЦКИ
16:00 – праздничный концерт в СЦКИ
16:00 – поэтический батл «Крым в гавань вернулся родную» в библиотеке-филиале № 21 им. А. Куприна
17 марта
17:00 – праздничный концерт в клубе Инкермана
18.00 – моноспектакль Народного артиста СССР Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»
19:00 – спектакль «Самодержцы и шуты» на малой сцене театра им. А.В. Луначарского
18 марта
11:00 – праздничный концерт шоу-группы «Гуляй, душа» на Малаховом кургане
18:00 – концертная программа в рамках культурно-патриотического фестиваля «Мы вместе!» на Малаховом кургане
13:00 – высадка саженцев в рамках акции “Русский лес”, шоу клуба “Ночные волки” на горе Гасфорта
14:00 – торжественная программа в доме культуры с. Орлиное, моноспектакль Народного артиста СССР Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»
16:00 – праздничный концерт в доме культуры с. Фруктовое
17:00 – праздничный концерт в клубе с. Хмельницкое
18:00 – концерт на площади им. П.С. Нахимова, моноспектакль Народного артиста СССР Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»Служба информации «Вести – Севастополь» по материалам Главного управления культуры Севастополя Фото Артура Чиркова
Источник: Вести.Севастополь