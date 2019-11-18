19 ноября на Сапун-горе перенесут Вечный огонь

Торжественная церемония состоится 19 ноября в 16:00 у Обелиска Славы Мемориального комплекса «Сапун-гора».

Перенос вызван проведением ремонтно-реставрационных работ к 75-ой годовщине Великой Победы, рассказали в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике. Впервые с момента зажжения 9 мая 1970 года, Вечный огонь покинет своё место у Обелиска Славы.

В торжественной церемонии примут участие ветераны, представители Правительства и Законодательного Собрания города, командование Черноморского флота, курсанты ЧВВМУ имени Нахимова, «Севастопольское Морское Собрание», участники Российского военно-исторического общества, «Волонтёры Победы», учащиеся и представители общественных организаций.

Вечный огонь у подножия Обелиска Славы на Сапун-горе 9 мая 1970 года зажгли Герои Советского Союза: полковник Фёдор Матвеев и майор Людмила Павличенко. От севастопольского огня были зажжены Вечные огни в Керчи, Новороссийске, Одессе и Ялте.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь