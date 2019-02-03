195 молодых военнослужащих примут военную присягу в Херсонесе

В Севастополе открылся магазин-барахолка «Твоя Полка»



В Севастополе открылся второй в городе, но не менее удивительный, чем первый, магазин-барахолка «Твоя Полка», где любой желающий может арендовать полку и продавать всё, что угодно. Магазин не берет процентов с продаж и не делает наценки на товар.