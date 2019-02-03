195 молодых военнослужащих примут военную присягу в Херсонесе

1 февраля 2019     186
195 молодых военнослужащих примут военную присягу в Херсонесе

2 февраля в 09:00 на территории Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» (на главной площади у Свято-Владимирского собора) состоится торжественное мероприятие: 195 молодых военнослужащих примут военную присягу.

На мероприятие ожидается прибытие почетных гостей, родных и близких молодых военнослужащих. Также одному из бойцов будет вручена медаль Министерства обороны РФ.

Военная присяга – торжественное обещание, клятва, которую дает гражданин, вступающий в ряды Вооружённых Сил. Принимая присягу, он берет на себя высокие обязательства, которые и составляют смысл военной службы.

 

 
Фото с сайта sevastopol.bezformata.com


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