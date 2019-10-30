2 ноября в Севастополе пройдёт большой субботник

В субботу, 2 ноября, севастопольцы выйдут на общегородской субботник, сообщает пресс-служба правительства города.

Желающих принять участие в уборке города ждут в 10:00 на 35 площадках. В Ленинском районе субботник пройдёт на территориях, прилегающих к помещениям судебных участков; у Водоканала; на улице Индустриальная, 3; в зелёной зоне около домов №29 и №31 по улице Гоголя; между береговой линией и мемориалом на мысе Хрустальный; в сквере Пятого бастиона; на пересечении улиц Короленко и Лобанова. А также в нескольких локациях на проспекте Острякова: у больничного комплекса; в районе домов №13, №15, №15А, №146-152 и №152-162.

В Нахимовском районе наводить порядок будут на Максимовой даче, в зелёной зоне у дома №29 на улице Горпищенко и на Северной стороне в парке 35-летия Победы и у бухты Матюшенко.

В Гагаринском районе очистят территорию возле парка Победы со стороны улицы Парковая, набережную Андрея Первозванного и пустырь за ЖК «Каравелла». Жителей Балаклавского района ждут на Сапун горе за комплексом зданий «Лесной».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь