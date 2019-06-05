2 человека погибли в ДТП в Симферополе

5 июня 2019     15
2 человека погибли в ДТП в Симферополе

Два человека погибли в ДТП, которое произошло сегодня около 17:40 в посёлке Богдановка, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь с превышением разрешённой скорости, допустил столкновение с троллейбусом, стоящим в крайней правой полосе проезжей части», – говорится в сообщении.

Водителя и пассажира ВАЗа спасти не удалось.  Другие два пассажира легковушки госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. 

Фото: vk.com/auto8292

Источник: Вести Севастополя

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