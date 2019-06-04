2 человека погибли к ДТП в Симферополе

Два человека погибли в ДТП, которое произошло сегодня около 17:40 в посёлке Богдановка, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь с превышением разрешённой скорости, допустил столкновение с троллейбусом, стоящим в крайней правой полосе проезжей части», – говорится в сообщении.
Водителя и пассажира ВАЗа спасти не удалось. Другие два пассажира легковушки госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.
Источник: Вести Севастополя