2 человека погибли к ДТП в Симферополе

Два человека погибли в ДТП, которое произошло сегодня около 17:40 в посёлке Богдановка, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь с превышением разрешённой скорости, допустил столкновение с троллейбусом, стоящим в крайней правой полосе проезжей части», – говорится в сообщении.

Водителя и пассажира ВАЗа спасти не удалось. Другие два пассажира легковушки госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Источник: Вести Севастополя