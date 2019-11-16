20-летнего севастопольца задержали за кражу сумки из салона красоты

В отдел полиции Ленинского района обратилась 28-летняя местная жительница с заявлением о краже сумки.

Девушка оставила сумку, в которой были деньги и банковские карты, в коридоре салона красоты, сообщает пресс-служба УМВД по городу Севастополю.

Оперативники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый за кражу, грабёж и разбой севастополец. Он проник в салон и, убедившись в отсутствии свидетелей, забрал сумку и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до двух лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь