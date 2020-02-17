20 спасателей искали подростка, заблудившегося в Симферопольском районе

17 февраля 2020     6
20 спасателей искали подростка, заблудившегося в Симферопольском районе

В воскресенье, 16 февраля, в 19:50 в службу спасения поступило сообщение о том, что пропал 14-летний житель села Клиновка Симферопольского района.

Подросток вышел на прогулку в сторону села Константиновка и, когда стемнело, заблудился.

«С мальчиком поддерживалась постоянная мобильная связь, посредством которой ему давались рекомендации, а также оказывалась необходимая психологическая помощь», – рассказал глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов.

В район поиска выехали 20 человек и пять единиц техники. В 21:47 мальчик был найден и передан родителям.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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