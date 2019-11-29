200 севастопольцев сдали тест на ВИЧ в мобильной лаборатории

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в Севастополе проходит акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Накануне на площади Нахимова работала мобильная лаборатория, где все желающие могли сдать тест на ВИЧ.

Как сообщила заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением севастопольского Центра профилактики и борьбы с ВИЧ инфекцией и СПИДом Елена Вербенец, в лабораторию пришли 200 человек.

В этом году диагностику проводили не по крови, а по слюне. Результат становится известен в течение пяти минут.

Бесплатно обследоваться можно не только в рамках акции – кровь на наличие антител к ВИЧ можно сдать в городском СПИД-центре на улице Коммунистической, 40. Сейчас на учете там стоят две тысячи севастопольцев с ВИЧ-статусом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь