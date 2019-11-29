200 севастопольцев сдали тест на ВИЧ в мобильной лаборатории

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в Севастополе проходит акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Накануне на площади Нахимова работала мобильная лаборатория, где все желающие могли сдать тест на ВИЧ.
Как сообщила заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением севастопольского Центра профилактики и борьбы с ВИЧ инфекцией и СПИДом Елена Вербенец, в лабораторию пришли 200 человек.
В этом году диагностику проводили не по крови, а по слюне. Результат становится известен в течение пяти минут.
Бесплатно обследоваться можно не только в рамках акции – кровь на наличие антител к ВИЧ можно сдать в городском СПИД-центре на улице Коммунистической, 40. Сейчас на учете там стоят две тысячи севастопольцев с ВИЧ-статусом.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта правительства Севастополя
Источник: Вести.Севастополь
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