200 севастопольцев сдали тест на ВИЧ в мобильной лаборатории

29 ноября 2019     38
200 севастопольцев сдали тест на ВИЧ в мобильной лаборатории

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в Севастополе проходит акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Накануне на площади Нахимова работала мобильная лаборатория, где все желающие могли сдать тест на ВИЧ.

Как сообщила заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением севастопольского Центра профилактики и борьбы с ВИЧ инфекцией и СПИДом Елена Вербенец, в лабораторию пришли 200 человек.

В этом году диагностику проводили не по крови, а по слюне. Результат становится известен в течение пяти минут.

Бесплатно обследоваться можно не только в рамках акции – кровь на наличие антител к ВИЧ можно сдать в городском СПИД-центре на улице Коммунистической, 40. Сейчас на учете там стоят две тысячи севастопольцев с ВИЧ-статусом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Выдающемуся севастопольскому архитектору Адольфу Львовичу Шефферу – 95!
Выдающемуся севастопольскому архитектору Адольфу Львовичу Шефферу – 95!

«Севастополь, как бы ни старались, испортить невозможно. В нем такая закваска, такой красивый корень, что чтобы вы сюда ни затискивали, …


Большинство россиян за медведя
Большинство россиян за медведя

65% россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ). …


По подозрению в шпионаже в Севастополе задержана женщина
По подозрению в шпионаже в Севастополе задержана женщина

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину, которая была завербована спецслужбами Украины и собирала здесь информацию о военных объектах. Как сообщили …


Мошенники придумали новый способ похищения денег с помощью карт
Мошенники придумали новый способ похищения денег с помощью карт

Чтобы получить чужие деньги, сначала мошеннику нужно «забыть» в банкомате свою карточку. Новый способ не столько хищения, сколько открытого вымогательства …


ФСИН опровергла данные об обысках у первого замглавы ведомства Рудого
ФСИН опровергла данные об обысках у первого замглавы ведомства Рудого

11:48 Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о якобы проведённых обысках у первого заместителя директора ведомства Анатолия Рудого. РИА Новости Как …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты