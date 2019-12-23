200 часов обязательных работ. Вынесен приговор севастопольскому браконьеру

23 декабря 2019     17
200 часов обязательных работ

 Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ», – сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

 24-летний мужчина был задержан год назад недалеко от села Орловка в тот момент, когда он выгружал улов на берег. Пограничники обнаружили и изъяли около 100 килограммов рыбы, в том числе краснокнижную белугу, каменного краба, занесенный в Красную книгу Крыма и Севастополя, а также кефаль, на добычу которой в тот период времени было введено временное ограничение.

Служба информации “Вести – Севастополь

фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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