200 школьников пришли на День призывника в бригаду ракетных катеров

Два раза в год: весной и осенью – Черноморский флот вместе с правительством города и военным комиссариатом проводит патриотическую акцию «День призывника».

Сегодня с 10 до 13 часов День призывника проходит одновременно в 2 местах: в бригаде ракетных катеров на улице Карантинной и в отдельной бригаде морской пехоты на пересечении ул. Лиговской и Казачьей.

В бригаду ракетных катеров пришли школьники 10-11 классов и колледжей, их собралось около 200 человек. Сначала им рассказывают об условиях службы и быта моряков на ракетных катерах флота, о том, как можно попасть именно в это подразделение флота. Также для ребят устроили экскурсию по ракетному катеру, продемонстрировали вооружение морской пехоты. И еще им покажут фильм о морских пехотинцах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь