2020 год станет ключевым в реализации программ развития Севастополя

Итоги работы правительства города подвёл исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев. Эту должность он занимает почти полгода. Что удалось сделать за это время? И что только предстоит? На итоговой пресс-конференции журналисты смогли задать около 20 вопросов.

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Эту пресс-конференцию итоговой назвать сложно. Скорее она подытоживающая. Слишком много городских проблем остались не решёнными, а проекты не реализованными. В первую очередь речь идёт о строительстве КОС «Южные», технопарка, Камышового шоссе, больничных комплексов. Михаил Развожаев объясняет почему подрядчиков так и не удалось привлечь, при том что ряд предприятий о готовности начать работы заявлял.

«При анализе проектной документации по тем же КОСам, по тому же парку выяснилось, что есть большое количество проектных недоработок. Большие упущения в части сметной стоимости этих объектов, которые предполагаю, что за эти деньги то, что должно быть построено, построено быть не может», – поделился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Этот путь – перепроектирование в ходе исполнения уже заключённых контрактов. Однако, он сопряжён с тяжёлыми бюрократическими процедурами. Поэтому от него было решено отказаться. И в том, что работы в этом году так и не начались, страшного ничего нет, подчеркнул врио губернатора.

«Потенциальные наши подрядчики занимаются изучением проектов и в следующем году мы будем приходить к тому, что всё-таки это будет два этапа. Это будет перепроектирование, и после того как это будет сделано, и доказана сметная стоимость и только после этого будут заключаться контракты. Потому что вступить в бой и всё сделать по ходу не получиться, – отметил он.

К тому же перепроектирование, по тем же КОС «Южные», позволит решить ещё одну острую для города проблему – нехватку технической воды. Полив зелёных насаждений сейчас осуществляется драгоценной питьевой. А современные технологии позволяют проводить переработку стоков на очень качественном уровне.

Качества сейчас требует и анализ состояния Камышового шоссе. Им по заказу правительства Севастополя занимается лаборатория компании ВАД. После тщательной проверки на объект выйдут специалисты Севавтодора.

«Моя задача по Камышовому шоссе – зафиксировать чётко, экспертно, статус-кво. Посчитать сколько нужно денег, чтобы качественно доделать проект и уже после этого приступить к продолжению дорожных работ. Севавтодор при этом является подрядчиком. Деньги мы восстановим в следующем году, которые не были потрачены. Плюс, посмотрим дельту сколько нам не хватает и будем, соответственно, дорогу строить. Камышовое шоссе в следующем году мы обязательно доделаем. Для меня это задача №1», – уточнил глава региона.

Но, тем не менее, работу по федеральной целевой программе нельзя назвать полностью провальной. По году она выполнена более чем наполовину. Построены школы, детские сады, системы газоснабжения. Ударными темпами идёт работа на седьмом участке трассы «Таврида». Приоритетные национальные проекты реализованы на 80%. Новое развитие получит культурный кластер на мысе Хрустальный. Скоро пройдёт общественная презентация обновлённого проекта.

А в феврале на Сочинском инвестиционном форуме будет представлен проект развития Севастопольского морского порта. Сейчас он переживает не лучшие времена. Но в перспективе, особенно, учитывая начало следующим летом грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, может обрабатывать до 15 миллионов тонн грузов. Рассчитывают городские власти и на инвестиционное развитие.

Особо Михаил Развожаев отметил высокотехнологичные предприятия. Среди них «Алмаз-Антей», в здании представительства которого проходила пресс-конференция. Активно инвестируют в собственное производство агрофирма «Золотая балка», «Царь-хлеб», «Севхим». Импонирует врио губернатора и предпринимательская активность самих севастопольцев. А что касается главного удивления в уходящем году, то оно связано с канализационным коллектором в Голубой бухте, который протекал на протяжении 15 лет, и который отремонтировали всего за месяц. Цена вопроса была – миллион рублей. Разочарование года – действия подростков, которые разгромили офис организации «Особые дети». Но позитивных впечатлений больше.

Главным же достижением года Михаил Развожаев назвал прямое обсуждение городских проблем с жителями. В этом залог успеха, тем более, что следующий год должен стать ключевым в реализации программ развития города.

Андрей Поперечнюк, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь