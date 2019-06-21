22 июня свечи памяти зажгут в центре Севастополя и на крейсере «Москва»

21 июня 2019     14
22 июня свечи памяти зажгут в центре Севастополя и на крейсере «Москва»

В 3 часа 13 минут утра 22 июня на флагмане Черноморского флота – крейсере «Москва» пройдет траурный митинг, где вспомнят тех, кто погиб в Севастополе в самые первые минуты Великой Отечественной войны.

За 47 минут до 4 часов утра – времени, которое считается официальным началом войны, до вторжения фашистских войск в Брест и Киев над Севастополем пролетели немецкие самолеты «Ю-88» и «Хе-111». В фарватер Севастопольской бухты они сбросили на парашютах донные неконтактные мины. Немецкое командование решило нанести первый удар именно по базе Черноморского флота.

В 3:13 утра акция «Свеча памяти» пройдет и в центре города: у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Жители и гости смогут зажечь свечи в память о погибших и с Графской пристани выпустить в море бумажные кораблики.

А сегодня в 20:00 на площади Нахимова состоится литературно-патриотический митинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби. Перед зрителями с песнями о войне выступят творческие коллективы Севастополя. Митинг завершится возложением цветов к Вечному огню.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта ncrim.ru

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Севастополец врезался в столб на угнанном автомобиле
Севастополец врезался в столб на угнанном автомобиле

23-летний житель Севастополя обратился в полицию с заявлением, что у него угнали машину. Сотрудники уголовного розыска установили личность и по …


22 июня свечи памяти зажгут в центре Севастополя и на крейсере «Москва»
22 июня свечи памяти зажгут в центре Севастополя и на крейсере «Москва»

В 3 часа 13 минут утра 22 июня на флагмане Черноморского флота – крейсере «Москва» пройдет траурный митинг, где вспомнят …


Зелень на размен: жители ул
Зелень на размен: жители ул. Шевченко протестуют против точечной застройки

Жители улицы Шевченко в Гагаринском районе Севастополя выступают против точечной застройки в жилом квартале. Активисты собрали около 200 подписей под …


В Керчи не хотят «второй» Крымский мост
В Керчи не хотят «второй» Крымский мост

 


«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца
«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца

Санкт-петербургский «Зенит» близок к покупке бразильского защитника Ренана Лоди, выступающего за «Атлетико Паранаэнсе». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты