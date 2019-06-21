22 июня свечи памяти зажгут в центре Севастополя и на крейсере «Москва»

В 3 часа 13 минут утра 22 июня на флагмане Черноморского флота – крейсере «Москва» пройдет траурный митинг, где вспомнят тех, кто погиб в Севастополе в самые первые минуты Великой Отечественной войны.

За 47 минут до 4 часов утра – времени, которое считается официальным началом войны, до вторжения фашистских войск в Брест и Киев над Севастополем пролетели немецкие самолеты «Ю-88» и «Хе-111». В фарватер Севастопольской бухты они сбросили на парашютах донные неконтактные мины. Немецкое командование решило нанести первый удар именно по базе Черноморского флота.

В 3:13 утра акция «Свеча памяти» пройдет и в центре города: у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Жители и гости смогут зажечь свечи в память о погибших и с Графской пристани выпустить в море бумажные кораблики.

А сегодня в 20:00 на площади Нахимова состоится литературно-патриотический митинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби. Перед зрителями с песнями о войне выступят творческие коллективы Севастополя. Митинг завершится возложением цветов к Вечному огню.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта ncrim.ru

Источник: Вести.Севастополь