22 октября в Севастополе откроется детский театральный фестиваль

Открытие XV городского фестиваля-конкурса детских театральных коллективов пройдёт во «Дворце детского и юношеского творчества».

Торжественная церемония открытия детского театрального фестиваля начнётся в 15:00 22 октября 2019 года.

С 1 ноября по 3 февраля 2020 года организаторы будут принимать заявки на участие в Фестивале, проводить мастер-классы для руководителей и педагогов театральных коллективов.

С 17 февраля по 20 марта 2020 года будет организован смотр заявленных спектаклей. 28 апреля состоится торжественное награждение победителей во Дворце детского и юношеского творчества.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Театральное творчество» (коллективы) и «Художественное слово» (индивидуальное участие).

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь