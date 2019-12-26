22 севастопольца вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России»

26 декабря 2019     16
22 севастопольца вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России»

Стали известны результаты очередного этапа конкурса управленцев “Лидеры России”. В полуфинал приглашены двадцать два представителя Севастополя.

Возглавили рейтинг Ростовская и Волгоградская области и Краснодарский край.

Всего в региональные полуфиналы, которые пройдут в январе и феврале, приглашены около трёх тысяч конкурсантов, от Южного федерального округа – 332 человека.

Севастопольцы будут соревноваться с коллегами в Ростове-на-Дону в начале февраля.

Конкурс «Лидеры России» реализуется по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. В этом году он проводится в третий раз, для участия в нём было подано более двухсот тысяч заявок со всей страны.

Источник: Вести.Севастополь

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