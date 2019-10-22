23 октября пройдут матчи 11-го тура футбольной Премьер-лиги

22 октября 2019     13
23 октября пройдут матчи 11-го тура футбольной Премьер-лиги

В среду, 23 октября, пройдут матчи 11-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Центральной игрой тура станет противостояние «Евпатории» и «Севастополя». Сейчас евпаторийцы занимают второе место в турнирной таблице, а севастопольцы – третье. В Премьер-лиге команды встречались 17 раз. В восьми случаях победителем выходил ФК «Севастополь», в семи – «Евпатория», две игры завершились вничью. Матч начнётся в 16:00 в Евпатории.

Лидер турнира «ТСК-Таврия» в 15:30 выйдет на поле стадиона «Фиолент», чтобы сыграть с бахчисарайским «Кызылташем».

Ялтинский «Инкомспорт» в 15:00 в Новопавловке встретится с керченским «Океаном». Обе команды пока в аутсайдерах турнира.

Последним, в 17:00 начнётся матч молодёжненской «Крымтеплицы» с «Фаворитом-ВД Кафа» из Феодосии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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