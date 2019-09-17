23 проекта, представленные ТОСами, прошли конкурсный отбор

17 сентября 2019     13
23 проекта, представленные ТОСами, прошли конкурсный отбор

В Хмельницком появилось новое футбольное поле. Жители села организовали территориальное общественное самоуправление, и в прошлом году выиграли грант на реализацию своего проекта – они хотели обустроить детям площадку для игры в футбол.

Конкурс по развитию территорий города проходит уже третий год. Участников становится всё больше. В этом году в департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления поступило более 30 инициативных предложений. Для предварительного анализа их сначала направили в профильные ведомства. По итогам отбор прошли 23 проекта. Сейчас их рассматривает комиссия. Некоторые участники, такие как ТОС села Хмельницкое, выходят на конкурс уже не первый раз.

«Я выиграла грант на строительство футбольного поля. Вчера у нас было торжественное открытие. Сейчас я подала документы на второй конкурс. У нас в селе прошло собрание. Я предложила рядом с футбольным полем сделать воркаут-зону, зону отдыха с дорожками, чтобы и инвалиды могли использовать», – рассказывает Валентина Хелемеля, председатель ТОС села Хмельницкого.

«Количество победителей будет зависеть от того, на какую сумму будут сами проекты и какие станут победителями, – сообщил Валентин Демидов, и.о. директора по территориальному развитию и взаимодействию с органами власти г. Севастополя. – На эту программу предусмотрена сумма в 30 миллионов».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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