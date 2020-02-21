23 февраля в Севастополе пройдет митинг и выставка военной техники

День защитника Отечества можно будет отметить на площади Нахимова. В 11:00 там начнется праздничный митинг. Руководство города и флота, вместе с участниками Русской весны возложат цветы к Вечному огню у Мемориала героической обороны и освобождения Севастополя 1941–1942 гг.

Также там развернут выставку военной техники. Чтобы гости праздника не замерзли, будет работать военно-полевая кухня, всем желающим предложат кашу и чай.

Во время праздника на площади организуют зоны мастер-классов, в том числе по сборке/разборке оружия. Департамент образования организует акцию «Письмо солдату».

Впервые на площади будет представлена фотовыставка с фотографиями об истории Русской весны. Кроме того, в Севастополе хотят создать Национальный банк фотографий, где горожане смогут оставить свои фотографии периода Русской весны.

Праздник завершится салютом в 21:00.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта sevastopol.su

Источник: Вести.Севастополь