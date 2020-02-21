236 лет назад подписан указ о строительстве Севастополя

21 февраля 236 лет назад императрица Екатерина Вторая приказала построить крепость Севастополь. Согласно документу, должны были быть возведены Адмиралтейство, верфь для кораблей, порт и военное селение.

В 1783 году на полуостров была направлена экспедиция, которая установила, что лучше всего для размещения базы российского флота подходит местность в районе бухты у поселения Ахтияр.

Официальной датой основания Севастополя считается 14 июня. Именно тогда были заложены первые каменные постройки будущей крепости. Однако указ вышел позже, чем начали отстраивать город. А в 1804 году Севастополь получил статус главного военного порта Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь