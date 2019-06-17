236 лет со дня основания отмечает Севастопольский морской завод

Крупнейшее в Крыму предприятие судоремонта и судостроения “Севастопольский морской завод” сегодня отмечает 236 лет со дня основания, сообщила пресс-служба правительства города в понедельник.

«В этом же году в состав Севморзавода, вошел проектно-конструкторский центр «Черноморец», что позволило получить первые достаточно крупные заказы. Благодарю коллектив завода за самоотверженный труд и профессионализм», – поздравил сотрудников завода начальник Управления базовых отраслей экономики департамента экономического развития Севастополя Дмитрий Хазанов.

На торжественном мероприятии лучших сотрудников завода наградили благодарственными письмами от губернатора Севастополя.

За 236 лет существования “Севморзавод” построил более 500 и отремонтировал более 5 тысяч кораблей и судов. В настоящее время по восстановлению, модернизации и развитию предприятия разрабатывается Федеральная Целевая Программа.

Служба информации “Вести – Севастополя”

фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь