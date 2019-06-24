24 водителя автобусов привлечены к ответственности

24 июня 2019     21
24 водителя автобусов привлечены к ответственности

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя проверили более 50 автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.

За время проведения профилактического рейда «Автобус» сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 24 водителя, 18 из них «попались» в ходе скрытого патрулирования.

В УМВД Севастополя отметили 17 фактов нарушений правил маневрирования, 3 – несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Один раз остановили водителя, непристегнутого ремнем безопасности. Также был выявлен один факт управления технически неисправным автобусом. К административной ответственности привлечен руководитель одного из пассажирских предприятий.

ГИБДД Севастополя продолжит проводить проверки транспорта, в том числе в режиме скрытого патрулирования.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта sevkor.ru

Источник: Вести.Севастополь

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