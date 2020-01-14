25-летний севастополец задержан за хранение наркотиков

13 января 2020     20
25-летний севастополец задержан за хранение наркотиков

Утром 13 января во время патрулирования, сотрудники ППС в Нахимовском районе задержали мужчину, в ходе личного досмотра у него в кармане обнаружен пакетик с белым кристаллическим веществом.

Эксперты идентифицировали вещество, как синтетический наркотик «соль». Задержанным является 25-летний житель города, ранее судимый за грабёж, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

В отношении него возбуждено уголовное дело с санкцией статьи до трёх лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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