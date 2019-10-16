250 домов капитально отремонтировали в Севастополе с начала года

В каждом доме выполнен один из видов работ: обновление крыши, фасада или инженерных сетей. Ремонт внутренних коммуникаций сейчас идёт в доме №19 на улице Фадеева.

Из-за ветхих труб раньше подвал дома постоянно затапливало. Сейчас рабочие полностью смонтировали почти 6 тысяч метров трубопровода для отопления. “Умная система” сама будет регулировать температуру воды в трубах в зависимости от погоды. Так жильцы смогут сэкономить на коммунальных платежах. Подрядчик приступил и к ремонту электросетей. Этот вид работ был запланирован на следующий год, но, чтобы не тревожить жильцов дважды, проводку обновляют одновременно с трубами. В доме также будет отремонтирована канализация. А обновление системы водоснабжения завершено на 80%.

«В подвале работы почти завершены. Идет работа по жильцам, по стоякам, естественно, потом также поставится на учет, она запустится в этом году. То есть пока мы ее не переключаем, она работает в старом режиме. Старая система, когда она будет вся смонтирована, мы просто ее перережем, переключим, это дело нескольких часов», – рассказал Сергей Шиянов, заместитель директора Фонда содействия капитальному ремонту г. Севастополя. «Наш показатель в этом году – это около 400 домов. Идет ремонт кровель, ремонт фасадов и инженерных коммуникаций. В некоторых случаях есть замена лифтового оборудования – но это уже в рамках других мероприятий», – говорит Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства г. Севастополя.

На эти субсидии выделено 450 миллионов рублей. Также по словам Евгения Горлова, в тех домах, где был проведен капитальный ремонт, отремонтируют и подъезды. Эта программа реализуется уже за счёт средств из бюджета Москвы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь