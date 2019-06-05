250-килограммовая бомба, найденная в центре Севастополя, обезврежена. Видео

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе улицы Капитанская. В ходе обследования было установлено, что тип взрывателя допускает перевозку бомбы для дальнейшего уничтожения.

У памятника Солдату и Матросу был развёрнут оперативный штаб. Полиция оцепила опасную зону, а людей, живущих поблизости, эвакуировала. Сотрудники МЧС извлекли боеприпас из грунта, осторожно погрузили в автомобиль и зафиксировали. Транспортировку опасного груза до места уничтожения произвели в сопровождении пожарной машины, автомобилей скорой помощи и ГИБДД.

Видео ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести Севастополя