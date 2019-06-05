250-килограммовая бомба, найденная в центре Севастополя, обезврежена. Видео

5 июня 2019     13
250-килограммовая бомба, найденная в центре Севастополя, обезврежена

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе улицы Капитанская. В ходе обследования было установлено, что тип взрывателя допускает перевозку бомбы для дальнейшего уничтожения.

У памятника Солдату и Матросу был развёрнут оперативный штаб. Полиция оцепила опасную зону, а людей, живущих поблизости, эвакуировала. Сотрудники МЧС извлекли боеприпас из грунта, осторожно погрузили в автомобиль и зафиксировали. Транспортировку опасного груза до места уничтожения произвели в сопровождении пожарной машины, автомобилей скорой помощи и ГИБДД.

Видео ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Пожар на Максимовой даче ликвидируют сотрудники МЧС
Пожар на Максимовой даче ликвидируют сотрудники МЧС

Сотрудники севастопольского МЧС тушат пожар, который начался сегодня днём в районе Максимовой дачи, сообщили “Вести – Севастополь” в пресс-службе ведомства. …


250-килограммовая бомба, найденная в центре Севастополя, обезврежена
250-килограммовая бомба, найденная в центре Севастополя, обезврежена. Видео

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе улицы Капитанская. В ходе обследования было установлено, что тип взрывателя допускает перевозку …


Во сколько лет россиянки чаще страдают от ожирения
Во сколько лет россиянки чаще страдают от ожирения

Роспотребнадзор отметил, что половина россиянок к 55-57 годам страдает от ожирения. В группах 20-летних от ожирения страдают около 5% мужчин и …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты