250 правонарушителей задержала Росгвардия Севастополя в 2019 году

Кроме того, за это время было пресечено более 100 преступных посягательств на имущество граждан, по горячим следам отработано 77 ориентировок.

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Такие данные озвучил в интервью «Вести ФМ – Севастополь» начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю полковник полиции Аркадий Кучер. Он отметил, что в 2019 году росгвардейцы взяли под охрану 165 объектов.

«В настоящее время подразделением осуществляется охрана более 4000 объектов. Среди них квартиры, офисы, магазины, банки. Кроме этого, нами осуществляется охрана транспортных средств. Тревожной сигнализацией оборудованы все кареты скорой помощи и 237 единиц общественного транспорта города Севастополя», – рассказал Аркадий Кучер.

По его словам, наряды групп задержания на улицах Севастополя дежурят в круглосуточном режиме. Чтобы прибыть к месту преступления по сигналу тревоги росгвардейцам необходимо не более пяти минут.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь