250 яхтсменов будут бороться за Кубок Крыма-2019

Вечером 11 июня на летней эстраде Приморского бульвара “Ракушка” пройдет парад открытия регаты.

Старт первой гонки будет дан в день России, 12 июня, после того, как участники соревнований возложат цветы к Вечному огню у Мемориала обороны и освобождения Севастополя 1941-1942 г.г.

Об этом сообщает отдел по развитию массового спорта Центра Спортивной Подготовки. Спортсмены будут соревноваться на крейсерских яхтах по маршруту: Севастополь – Ялта – Феодосия — Балаклава – озеро Донузлав – Севастополь. Награждение победителей и закрытие соревнований пройдет 23 июня.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя