26 февраля в Крыму ожидается ухудшение погоды

На полуострове юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

В Крыму в среду и четверг, 26 и 27 февраля, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, сообщает «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Сотрудники МЧС, во избежание чрезвычайных происшествий, просят проявлять осторожность на побережье Азовского и Чёрного морей, избегать нахождения вблизи линий электропередач, деревьев, слабоукреплённых и рекламных конструкций, не выходить в море.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь