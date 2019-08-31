260 первокурсников ЧВВМУ имени Нахимова в Севастополе приняли присягу

31 августа 2019     23
260 первокурсников ЧВВМУ имени Нахимова в Севастополе приняли присягу

Учебный год уже начался у будущих военных. 260 первокурсников Черноморского Высшего военно-морского училища имени Нахимова в Севастополе приняли присягу. Они дали клятву, пообещали быть верными Родине, Севастополю, училищу и курсантскому братству.

К торжественной церемонии курсанты готовились месяц – прошли курс молодого бойца, усиленно занимались строевой подготовкой, изучали общевоинские уставы. В этом году в училище поступили выпускники школ из 55 регионов России. Многие из них – продолжатели династий военных моряков.

«Решил продолжить дедушкину династию. Еще в 8 классе решил, что буду поступать именно в это училище, и что хочу стать именно черноморцем, потому что из черноморцев выходят самые лучшие офицеры», – сказал Михаил Желманов, первокурсник Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.

«У нас потомственные военные у нас дедушки – семья военных и вот сын теперь тоже влился в эту семью», – сказала Наталья Сенина, мама первокурсника Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.

Теперь у курсантов начинаются трудовые будни. Впереди – обучение по десяткам профессиональных дисциплин. Им предстоит овладеть стрелковым оружием, освоить элементы морской практики, проявить себя в шлюпочных походах.

«Училище является ракетным и готовит ракетчиков, крылатчиков, для надводных кораблей, подводных лодок, береговых частей, а также специалистов в области специального вооружения и подводно-технических работ специального назначения», – сказал Александр Гринкевич, начальник Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.

Первый набор Второго военно-морского училища – дальнейшем переименованного в Черноморское высшее военно-морское – состоялся 82 года назад. В годы Великой Отечественной войны более полутора тысяч его выпускников с честью сражались на фронтах с немецко-фашистскими захватчиками. 764 из них погибли, честно выполнив присягу, 13 – стали Героями Советского Союза.

Источник: Вести.Севастополь

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260 первокурсников ЧВВМУ имени Нахимова в Севастополе приняли присягу
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