27 туроператоров Германии хотят продавать туры в Крым

Представители 27 немецких туристических компаний приехали в Крым, желая понять, что полуостров может предложить туристам из Германии и почему в Европе большой спрос на отдых здесь. Как сообщает ТАСС, они заинтересованы в организации туров в Крым, несмотря на санкции.

Правда, озвучивать названия своих компаний в прессе они не стали, потому что в Германии на них могут возбудить уголовное дело за нарушение европейского законодательства о туристической деятельности с полуостровом.

За 9 месяцев этого года в Крыму побывали представители 159 стран. Число туристов из Германии в этом году выросло на 7%. Об итогах летнего туристического сезона в Севастополе можно прочитать здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь