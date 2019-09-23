27 улиц Севастополя временно остались без воды

23 сентября 2019     34
27 улиц Севастополя временно остались без воды

Сегодня Водоканал проводит аварийные работы на сетях городского водопровода. Ориентировочно до 14.00 не будет воды в районе улиц:  Хрусталева, в домах 159-183, Генерала Лебедя, 28-51,  пр .Генерала Острякова, в домах 185-229, 246-260. До этого же времени воды сегодня не будет также на 5 и 7-километрах Балаклавского шоссе, а также – на Фиолентовском  и Монастырском шоссе.

С  9.30 до (приблизительно) 15.00 часов воды не будет также в районе улиц:

Весенняя, Земляничная, Некрасова, Прохладная, Серафимовича, Пологая, Александера, Наклонная, Переяславская, А.Оношко,  Вечерняя, Украинская, Полуденная, Волочаевская, Утренняя,  Строительная, Вишневая, С.Ахлестина, Казарского,  Лазурная, Чехова, Богданова, дома №25, 27, 29.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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