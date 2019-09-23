27 улиц Севастополя временно остались без воды

Сегодня Водоканал проводит аварийные работы на сетях городского водопровода. Ориентировочно до 14.00 не будет воды в районе улиц: Хрусталева, в домах 159-183, Генерала Лебедя, 28-51, пр .Генерала Острякова, в домах 185-229, 246-260. До этого же времени воды сегодня не будет также на 5 и 7-километрах Балаклавского шоссе, а также – на Фиолентовском и Монастырском шоссе.

С 9.30 до (приблизительно) 15.00 часов воды не будет также в районе улиц:

Весенняя, Земляничная, Некрасова, Прохладная, Серафимовича, Пологая, Александера, Наклонная, Переяславская, А.Оношко, Вечерняя, Украинская, Полуденная, Волочаевская, Утренняя, Строительная, Вишневая, С.Ахлестина, Казарского, Лазурная, Чехова, Богданова, дома №25, 27, 29.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь